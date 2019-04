“Lo mataron hombres de las FF.AA”: Comandante por muerte de ex - FARC

El Comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano comprometida en los hechos que le costaron la vida al ex militante de las Farc Dimas Torres en el municipio de Convención en la región del Catatumbo, general Luis Villegas reconoció que sus hombres participaron en el hecho.

En una intervención ante la comunidad de Campo Alegre donde ocurrió la acción violenta dijo “yo me regale para estar acá, es que no mataron cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, lo mataron hombres de las Fuerzas Armadas y por lo tanto el comandante debería poner la cara”.

Y agregó “acá estamos, lo lamento en el alma, y en nombre de los cuatro mil hombres que tengo el honor de comandar les pido perdón”.

Dijo además que “esto no debió pasar, esto no obedece a una acción militar, pero yo no soy quien para decir lo que paso allí, pero si les doy tranquilidad que yo tampoco estoy tranquilo con lo que paso, ni querer arropar con la cobija de la impunidad a las personas que lo hicieron, aquí cada cual responde por lo que hace” dijo el alto oficial.

La muerte del ex militante de las FARC se registró en la zona rural del municipio de Convención el pasado martes cuando transitaba en su motocicleta por la zona rural de esa Convención y en un puesto de control del Ejército perdió la vida.

El hecho ha provocado el rechazo de diversos sectores en Norte de Santander y en el país por lo ocurrido.

Recientemente la Comisión de Paz del Senado viajó a la zona donde se presentó el hecho y violento y advirtieron que “no se trató de un forcejeo entre la víctima y un sargento del Ejército” como lo presentó el Ministro de Defensa Guillermo Botero ante la opinión pública.

Hoy varios sectores, organizaciones sociales, políticas y comunidades del Catatumbo reclaman al gobierno nacional respuestas por las actuaciones de los uniformados en esa zona.

Además es tendencia en twitter #RenuncieMinistroBotero, luego de conocer el pronunciamiento del general Villegas sobre lo ocurrido en Norte de Santander.