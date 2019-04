Investigan crimen de un bolivarense en Norte de Santander

En una zona enmontada de la vía que comunica las poblaciones de San Pablo y Aserrío, jurisdicción de Teorama de Norte de Santander, fue hallado el cadáver de un hombre identificado como Mario Gil Rodríguez, natural de Pinillos, al sur del departamento de Bolívar.

Las primeras pesquisas señalan que el bolivarense recibió varios disparos al parecer, por ser vinculado a un grupo al margen de la ley. Al momento del levantamiento, miembros del CTI encontraron un letrero que decía textualmente “Por Paramilitar”, lo que haría pensar que detrás del crimen estarían integrantes del ELN, cuya influencia en la zona es muy fuerte.

Luego de permanecer en la morgue de Ocaña, hasta el municipio de Pinillos fue conducido el hoy difunto para su cristiana sepultura. Familiares y allegados reclaman justicia sobre este tema donde presuntamente, se habría registrado una confusión porque a Gil Rodríguez no se le conocían amenazas ni situación en particular, que pusiera en riesgo su integridad. Las autoridades hasta la fecha no registran capturas.