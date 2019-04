Caldas no tiene casos de sarampión, aunque se mantienen los controles

El director de la Territorial de Salud de Caldas, Gerson Bermont Galavis, afirmó que el departamento tiene un cerco bien definido contra el sarampión y otras enfermedades infecto-contagiosas, gracias a que el 95 por ciento de la población vulnerable está cubierta en los planes de vacunación, por lo que no existe ningún caso registrado.

Recordó que durante este mes de abril, que es el de los niños, se llevarán a cabo jornadas por toda la región para reforzar los esquemas.

En diálogo con Caracol Radio señaló: “ No podemos bajar la guardia porque cada día llegan más ciudadanos venezolanos que pueden poner en riesgo la propagación de esta clase de enfermedades.

Desde hace muchos años no se generan casos de sarampión en el departamento ya que solamente se han dado algunas situaciones importadas, es decir que las personas infectadas adquieren la enfermedad en otros lugares.

No llegamos al 100 por ciento de cobertura porque hay niños que no están en nuestro territorio aunque sean nacidos aquí, por lo que no podemos consolidar los registros a pesar de que vamos hasta la última vereda o el último caserío de Caldas.”

Siga todas las emisiones a través de Facebook Live, visite nuestras redes sociales y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.