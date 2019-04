Yoga para perdonar: excombatientes Farc y víctimas reunidos en Ituango

En el norte de Antioquia, la comunidad, víctimas del conflicto y excombatientes de Farc se reúnen en un salón comunal a practicar ejercicios de yoga para conseguir un mayor control físico y mental; y de esta manera avanzar en la reconciliación, memoria y reparación de los hechos violentos que se vivieron en varias zonas del departamento de Antioquia y el país.

“Con el apoyo de Atman Yoga hemos usado la herramienta del yoga para promover procesos de relajación, sanación individual y colectiva; y también la reconciliación entre excombatientes y víctimas” expresó Janieke Drent, Oficial de terreno Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Los excombatientes indican que este es un proceso que les permite establecer puntos de partida para consolidar la reconciliación en Ituango, uno de los municipios más afectados por la violencia.

“Acá es donde uno ve cosas que no ha visto, jamás me llegué a imaginar ver algo así como lo vi, es una experiencia muy bonita, la verdad, me encantó” relató Olga Durango, excombatiente de las Farc

Esta es una de las actividades que adelanta la Misión de Verificación en varias zonas de Antioquia.