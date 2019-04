Obras en el Argemiro Bermúdez, Coliseo de Combate y Complejo de Raquetas

Con la fe intacta y convencido que en Cartagena y Bolívar se desarrollarán los mejores juegos de la historia de los Nacionales, el alcalde, Pedrito Pereira Caballero, dio la partida para el inicio de las obras de mantenimiento en el estadio de Sóftbol Argemiro Bermúdez Villadiego, el Coliseo de Combate y el Complejo de Raquetas.

Pereira Caballero junto a su esposa, Eliana Bustillo de Pereira, y parte de su equipo de gobierno, llegó al estadio de Sóftbol Argemiro Bermúdez, con el fin de dar inicio a las obras de mantenimiento de este escenario deportivo.

“Estar aquí en este estadio de sóftbol me genera muchas emociones porque este no es sólo un campo deportivo, es una fábrica de sueños. Este escenario tiene un nombre emblemático Estadio Argemiro Bermúdez Villadiego, en honor a un economista, concejal y amigo. Tuve la oportunidad de que me diera su apoyo cuando fui candidato a la Personería, a la edad de 22 años. Y siempre me dio su voto de confianza”, explicó.

Destacó que al escenario se le hicieron algunas inversiones en 2006 y posteriormente no había tenido la oportunidad de recibir una gran inversión superior a los $2800 millones.

“Conociendo todos de mi amor por el deporte, que he jugado y vivido, no podía pasar por este encargo sin dejar una huella en todos estos escenarios", dijo.

Recordó que ya se dio el arranque de obras en el estadio Once de Noviembre, con una inversión de casi 12 mil millones de pesos y la pista de Atletismo, con casi 16 mil millones. “El estadio de fútbol Jaime Morón está en la etapa de evaluación.

El Alcalde ratificó su compromiso con los Juegos Nacionales y Paranacionales 2019.

Por su parte, René Montenegro, contratista de la obra, señaló que en los próximos cuatro meses se estarán desarrollando unos trabajos que contemplan el cambio del gramado y para ello se utilizarán unas motobombas y un sistema de riego totalmente nuevos.

Se instalará una grama bermuda natural, para lo que se contrató a unos expertos. También se hará mantenimiento a la cubierta con una lámina tipo sándwich, termoacústica, cambio en las mallas de seguridad, la instalación de sillas antivandálicas.

En la parte interior, en oficinas y baños y zona para los jugadores se cambiarán los enchapes, aparatos sanitarios, cielo raso y piso, todo totalmente nuevo.

“Lo que nos corresponde hacer, lo haremos a cabalidad”, indicó Montenegro.

Coliseo de Combate

El mandatario también llegó al Coliseo de Combate donde William García, encargado de los trabajos en este escenario deportivo, dio a conocer en detalle las labores a desarrollar. Para rehabilitar este escenario, se trabajará durante los próximos cinco meses.

Se pavimentará en asfalto de la zona de parqueo del escenario deportivo, se cambiará los adoquines en la zona peatonal. También se hará un reforzamiento estructural que incluye la estructura metálica de la cubierta y se hará una protección contrafuego, a la estructura de concreto de las graderías se le hará un reforzamiento con fibra de carbono y se ampliará la sección a algunas de las vigas.

La iluminación se cambiará por completo para cumplir con la norma nacional deportiva, los baños se acondicionarán con el cambio de los aparatos sanitarios, enchapes. Se construirá una red contraincendio, que actualmente no la tiene y la norma NSR10 lo contempla. En la cancha deportiva se harán mejoramientos, se pintará toso es escenario deportivo y la carpintería de aluminio se reconstruirá.

Así mismo, el Alcalde Pereira Caballero señaló que ya está por completar siete meses en este encargo y “cuando llegamos, a finales de septiembre, había una situación difícil con el tema de los Juegos Nacionales y se dio una lucha con todas las fuerzas para sacar adelante este proyecto de ciudad. Recuerdo que un 20 de diciembre, en Barranquilla, en un Ocatón, se distribuyeron las regalías para sacar adelante esta labor titánica, que se hizo con toda la transparencia en los procesos contractuales, con pluralidad de oferentes. Hoy, todo está legalizado, con interventoría, actas de inicio de obras y dando la partida al arranque de las obras”.

Le dijo a los deportistas que las obras que quedan después de los juegos son para los deportistas cartageneros. “Es una gran satisfacción poder hacer esta gran inversión para que ustedes puedan practicar y competir con toda la dignidad posible”.

El mandatario dio a conocer que se reactivó el CAI de la Villa Olímpica para el servicio de la seguridad de los deportistas. “Ya están casi los 500 millones de pesos que se necesitan, se cuenta con el visto bueno de la Policía Nacional y gestionando la licencia de construcción. Paralelo, habrá un esquema de seguridad no solo para los juegos sino de manera permanente para que se puedan disfrutar los escenarios”, explicó el Alcalde.

Novedad en obras

El alcalde Pereira señaló que como factor de ponderación de obras en los pliegos y es que las interventorías contratadas, con recursos del Distrito, contarán con un circuito cerrado de televisión para conocer en tiempo real el avance de las obras.

Complejo de Raquetas

Vanesa del Risco, encargada de las obras que se desarrollarán en este escenario deportivo, indicó que las obras se desarrollarán en cuatro meses y que tienen una inversión superior a los de 2600 millones de pesos. “Se hará la ampliación de la cancha de Squash, mejoramiento de graderías, cubierta, e pavimentará el parqueadero, mejoramiento de rampas, pisos, baños, enchapes, adecuaciones en las oficinas administrativas, cambio de luminarias, cambio de mallas, rejillas para la evacuación de las aguas lluvias. Estas obras las vamos a entregar en el tiempo establecido y con la calidad requerida”.

Gran satisfacción: Alcalde

“En menos de una semana completamos cinco escenarios a los que le hemos dado la partida para las obras de mantenimiento. Es un hecho histórico en la ciudad de poder hacer toda esta inversión para el deporte. La gestión administrativa es la base de todo este proceso, que además busca que los cartageneros y el país confíen en la administración pública, que permitan generar esa confianza hacia los gobernantes, con gestiones eficientes”, explico el alcalde durante su visita para dar el inicio a las obras de mantenimiento.

Con Edurbe, explicó, se logró que cediera un lote al Distrito con el fin de construir el CAI del Pie de la Popa.

“Un gran compromiso del Alcalde”: Cecilia Baena

A los actos de inicio de obra en los tres escenarios se contó con la presencia de Cecilia “Chechi” Baena, directora de los Juegos Nacionales, reconoció el gran compromiso del ALCALDE Pereira para sacar adelante estas justas deportivas nacionales.

“Ya los juegos están en marcha, es gratificante poder transformar vidas a través del deporte, y estos escenarios deben estar de la mejor manera para que nuestros atletas hagan lo que saben: Romper marchas deportivas, ganar medallas y dar alegrías a Cartagena y Bolívar”, sostuvo Baena.

Por último, los deportistas, en cada una de las visitas a los escenarios deportivos, agradecieron al Alcalde las inversiones que se realizarán con el fin de contar con escenarios de gran calidad para poder practicar cada disciplina deportiva y poder entregar un sinnúmero de medallas a Cartagena y Bolívar en los próximos Juegos nacionales, que comenzarán este 16 de noviembre.