Prada: "Concierto de Carlos Vives es una oportunidad para Ibagué"

Cristina Prada, secretaria de cultura de Ibagué, hizo una vehemente defensa del concierto gratuito que ofrecerá la Alcaldía Municipal el 28 de junio en el marco de las festividades tradicionales cuando se presentarán Carlos Vives y Manuel Turizo en el estadio Murillo Toro.

Prada afirmó que los cerca de 3.000 millones de pesos que se destinaron para esa actividad, los cuales ya estaban presupuestados, cubrirán el pago de los artistas, logística, escenario y sonido de acuerdo a los requerimientos de los artistas además la seguridad, juegos pirotécnicos, protección de la gramilla del escenario y un sistema de pantallas gigantes que se ubicarán en la zona exterior del estadio para aquellas personas que no puedan ingresar al evento.

La funcionaria informó que durante este evento no se permitirá la comercialización y consumo de bebidas embriagantes por lo que será una actividad netamente familiar. Recalcó que será la Alcaldía quien cubrirá todos los gastos del montaje del concierto y para el ingreso no se cobrará ningún valor.

"Es una oportunidad que tiene la ciudad. Será un momento para que los Ibaguereños disfruten de un evento especial además permitirá dinamizar la economía local", sostuvo Prada.