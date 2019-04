Indígenas en Murindó exigen al Ejército salir de la zona

La Organización Indígena de Antioquia rechazó la presencia de los soldados del Ejército cerca a los resguardos Río Murindó y Río Chageradó del municipio de Murindó porque consideran que atrae a grupos al margen de la ley.

De acuerdo con Richard Sierra Consejero de la OIA, la presencia del Ejército es una constante que pone en alto riesgo y en objetivo militar a las comunidades y familias ante un posible enfrentamiento armado.

“Como pueblos ancestrales siempre hemos manifestado públicamente, cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra y hemos declarado por mandado de nuestras autoridades ancestrales, a los resguardos indígenas como territorios de paz, por lo que la presencia de actores armados genera desequilibrio y vulnera nuestro derecho a la autonomía del territorio”, dijo el consejero indígena antioqueño

Por lo anterior la organización solicitó a la Fuerza Pública que lasmovilizaciones se hagan en coordinación con laGuardia Indígena y el Cabildo Mayor, para evitar que sus sitios sagrados se vean afectados en su integridad y cuidado, además de evitar un posible hecho victimizante con la población indígena.

“Exigimos a los actores armados ”legales o ilegales” no transitar y no circular por nuestros resguardos, no usar a las comunidades como escudo humano, respetar el Derecho Internacional Humanitario y respetar el principio de distinción, común a los Protocolos de Ginebra”, concluyó el señor Richard Sierra.