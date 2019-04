Agua: el tesoro anhelado en zonas altas del Cerro de La Popa

Todas las mañanas, habitantes que residen en las zonas altas ubicadas en la parte alta del Cerro de La Popa en Cartagena, deben caminar largos trayectos con la única esperanza de conseguir agua potable.

En pleno siglo XXI, estas personas deben hacer maravillas para aprovisionarse del preciado líquido. Muchos optan por la opción de cargar baldes en burros o en sus hombros bajo 36 grados de temperatura, porque ese tan anhelado tesoro llamado “Agua”, no tiene la suficiente presión para llegar a sus viviendas.

“En algunos sectores es inaudito que no tengamos servicio de agua potable, llevamos años pidiéndole a la Alcaldía de Cartagena que nos solucione este problema. Es preocupante que llegue la noche y no tengamos cómo poner un caldero de cocina o que no podamos mandar a nuestros hijos a clase porque no hay agua”, manifestó Álvaro Shorboght, líder comunal del barrio Nariño, sector ubicado en el nororiente de la capital de Bolívar.

Estas comunidades tienen que acumular aguas en tanques facilitando así la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, chikunguña y zika, tema que eleva la preocupación de la comunidad ya que se puede convertir con el paso de las semanas, en una alarma de salud pública.