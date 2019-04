Integral pide no trasladar a Sociedad Hidroituango costos de contingencia

En una carta al gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Londoño de la Cuesta, el Grupo Empresarial Integral Ingeniería de Consulta S.A., en nombre del Consorcio Generación Ituango, también conformado por Investigaciones Geotécnicas S.A. – Solingral S.A., rechazó que el Grupo EPM haya trasladado a la Sociedad Hidroituango los costos causados por la contingencia que se vive desde hace un año.

Esta comunicación fue enviada luego de la decisión de EPM, tomada por las conclusiones del informe de Skava Consulting, según el cual la hipótesis más probable de la obstrucción del túnel auxiliar de desviación es la “erosión progresivade la zona de cizalla a nivel del piso de la GAD, para lo cual el diseñador asesor no dispuso el tratamiento”.

“Frente a lo mencionado queremos manifestarles que no aceptamos que al consorcio diseñador se le impute la responsabilidad por la ocurrencia de la contingencia, basándose en un hipótesis no probada y carente de rango cuantitativo. La Firma Skava indicó que en el estudio Causa Raíz utilizó el método Científico, además del Método Árbol de Falla. Ambos métodos fueron aplicados de manera no ortodoxa, sin el rigor científico debido y las formalidades metodológicas requerida para un estudio de este tipo y que se echan de menos, particularmente, en un informe derivado de un evento de la relevancia que la contingencia del proyecto Ituango requiere”, argumentó el Grupo Integral.

Agregó que el día 6 de marzo le entregó a EPM un informe en el que expone una serie de errores en el estudio de Skava. Entre ellas, serias deficiencias en el método científico, uso inapropiado del Árbol de Falla,desconocimientos de los roles contractuales de todos los actores del proyecto, errores en la modelación de la presiones del macizo, análisis simplificado que restó valor a otras posibles causas, deficiencias conceptuales en la interpretación de las señales sismológicas, discrepancias en el informe del cálculo y potencia erosiva y cálculos de esfuerzos cortantes sin análisis comparativo con la resistencia.

Califican el informe (de Skava Consulting) como superficial y subjetivo sobre las obligaciones contractuales de algunos actores del mismo, y claramente no identificó el responsable de los tratamientos y registros correspondientes de las cizallas.

Agregan que la imputación de responsabilidades a la Sociedad Hidroituango es un grave perjuicio a Integral, que tiene una experiencia y reconocimiento de 63 años.

Ante esto solicita que no se haga imputaciones de responsabilidades que no corresponden a un serio y controvertido proceso jurídico.