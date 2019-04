Jóvenes de escasos recursos limpian el sucio de las Murallas de Cartagena

Utilizando cepillos de cerdas plásticas, agua y jabón, se hace esta labor en las fortificaciones para darles una mejor presentación

Levantarse todos los días a las 4 de la mañana para salir a pescar, “tirar machete” o cultivar productos como yuca y ajonjolí, son actividades que quedaron en el pasado de Luis Cuello Gamarra.

Gracias al enorme esfuerzo de sus padres, este joven de 23 años, oriundo del municipio de Córdoba Tetón, ubicado en los Montes de María del departamento de Bolívar, salió de la población desde hace cuatro años en busca de mejores oportunidades y logró encontrar en la conservación del Patrimonio de La Heroica, una ayuda para sostener a su humilde familia.

Hoy, es uno de los técnicos egresados formados en albañilería dentro la Escuela Taller Cartagena de Indias, entidad encargada del mantenimiento de las fortificaciones, que se encarga de remover la costra negra presente en las murallas, tarea que pretende darles una mejor presentación ante los miles de visitantes.

“Cepillamos con agua y jabón, lavamos y le quitamos todo el mugre provocado por las brisas y la salinidad del mar, con el fin de embellecerla. Este trabajo me cambió la vida, me ha ayudado a enviarle dinero a mi familia y además a valorar todo lo bello que tiene Cartagena. También he aprendido muchas cosas sobre el patrimonio que no sabía”, aseguró Luis Cuello.

Después de esta limpieza, la muralla continuará conservando el estado natural de sus piedras, y será objeto de acciones de mantenimiento y conservación. Los trabajos abarcarán aproximadamente 3.650 metros cuadrados comprendidos entre la cortadura del Baluarte de San Francisco Javier y el Baluarte de Santiago Apóstol, en el Centro Histórico.