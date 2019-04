Bogotá fortalece el uso de la bicicleta, pero los robos preocupan

La secretaria de seguridad y la Policía Metropolitana de seguridad se vienen trabajando de forma coordinada para garantizar la movilidad de los ciclistas que se desplazan por las diferentes rutas de la ciudad.

Así lo dio a conocer el secretario de movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, quien explicó que el robo de bicicletas se ha presentado una reducción del 3%.

Añadió que en términos de bicicletas robadas frente a las estadísticas del año pasado, se tiene una reducción a pesar de las cifras que maneja la Personería.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio afirmó que se ha aumentado el trabajo con las autoridades de Bogotá, con el fin de aumentar el número de patrulleros en cicla para internar neutralizar el accionar de los delincuentes.

“Hemos logrado desmantelar bandas dedicadas a vender partes de bicicletas robadas y trabajados en un tema interesante que es el registro de las ciclas”. Comentó.

Comentó que el 70% de los usuarios se ubican primordialmente en las localidades de Kennedy, Suba, Bosa y Engativá y anunció más recursos para fortalecer la red de ciclorutas en la Capital del País.