Emergencia en Mandé, Urrao, por creciente de un río

En emergencia se encuentra el corregimiento Mandé, en el municipio de Urrao, suroeste de Antioquia, por avenida torrencial del río de la zona, que arrastró una palizada, según el reporte del gobierno local.-

El fenómeno natural ocurrió en zona selvática de ese corregimiento, donde se encuentra la comunidad de Barrancón, cuyas familias, en su mayoría, perdieron sus enseres y se encuentran levantando un censo de afectados, y examinando los daños en la infraestructura física de la localidad.-

El capitán de Bomberos René Bolívar, funcionario de Gestión de riego en la Gobernación de Antioquia, confirmó que varias familias “perdieron todas las pertenencias de sus hogares y solicitan atención de la Alcaldía de Urrao”, mientras la Gobernación de Antioquia espera que se le envíe la “información oficial y los protocolos” para iniciar la atención a esta emergencia.-

“Debido a las lluvias caídas en los dos días recientes, hay varias afectaciones en algunas zonas que están muy alejadas de la cabecera municipal y que aún no se ha podido llegar, es una zona muy selvática. Hay personas que perdieron sus viviendas; aún no tenemos un consolidado de cuántas casas, porque no se ha podido llegar. El Dapard está atento a los informes o reportes que nos den las autoridades", relató el capitán de Bomberos René Bolívar.-

La directora de gestión de riesgo en Urrao, Luisa Fernanda Maya, confirmó a Caracol radio, que avanzan con una misión hacia la zona de Barrancón para atender a los pobladores, elaborar el censo y establecer las prioridades en la tención a las comunidades damnificadas.

El sitio Mandé es recordado como el lugar donde la guerrilla de las Farc, hoy desmovilizadas, asesinó al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, al exministro y exgobernador Gilberto Echeverri Mejía, y a 8 militares que también tenían secuestrados, y el Ejército intentaba rescatar el 5 de mayo del año 2003.