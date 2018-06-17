En pleno electoral nace un bebé a bordo de una lancha de guardacostas

Valle del Cauca

Unidades de la Armada Nacional en Buenaventura, recibió en el pleno ejercicio de elecciones un llamado de urgencia desde el corregimiento de Juanchaco, ubicado a una hora del Puerto de Buenaventura.

Se trataba de una mujer afrodescendiente que se encontraba ya en trabajo de parto y necesitaba con urgencia ser trasladada a un centro asistencial, según el examen practicado por una enfermera del centro de salud del corregimiento. El personal ayudó a la menor acompañada de su madre a abordar la Unidad de Guardacostas para efectuar la evacuación

Según cuenta el Teniente de Corbeta Juan Campos, Comandante de la Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas de Buenaventura, la vida por nacer no dio espera y tuvieron que atender el parto a bordo de la lancha de guardacostas.

El Teniente de Corbeta Juan Campos, comandante de la Unidad de Reacción Rápida se puso al frente de la situación y recibió en sus brazos a la bebé, “en el momento del nacimiento sentí muchas emociones, es una sensación que no se puede describir, la sentí como mía, pero en mi preparación recordé lo aprendido en el curso de socorrista de combate y mis conocimientos de primeros auxilios, uno nunca se imagina que los va a poner en práctica de esta manera”, afirmó con una gran sonrisa en su rostro.

Al llegar al muelle en Buenaventura, los miembros de la Armada no contaban con el instrumental adecuado para cortar el cordón umbilical, así que la joven de 14 años tuvo que dar unos pasos con su bebé en brazos y unida todavía al cordón hasta llegar a la camilla que la trasportó al centro médico.

Madre e hija se encuentran en buen estado de salud.