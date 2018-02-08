“Plan Candado” en Buenaventura para blindarlo de ataques del ELN

Cali

Un “Plan Candado” con la Policía, Armada y Ejército para asegurar las salidas en el Distrito de Buenaventura, para reaccionar ante cualquier situación que se presente, fue de una de las medidas adoptadas en el Consejo de Seguridad adelantando en el Puerto, luego del anuncio del ELN de un paro armado a partir del próximo sábado.

Durante un Consejo de Seguridad que presidió en el puerto la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, con los mandos de Policía, Ejército, Armada y el alcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda, se evaluaron las amenazas a líderes sociales, el comportamiento de la criminalidad, y los riesgos de desplazamiento desde Tumaco y Choco por efectos de las actuales confrontaciones armadas.

"Dadas las condiciones de intervención que está haciendo la Fuerza Pública en Tumaco y en Chocó, queremos prevenir, queremos que Buenaventura este muy blindado, que no vamos a tener problemas, porque hemos venido disminuyendo en la criminalidad, se ha realizado muchas capturas y se ha trabajado intensa y articuladamente entre Ejército, Policía, Armada, Fiscalía y organismos de inteligencia, para lograr estos resultados, pero tenemos que prevenir", señaló la gobernadora del Valle.

Sobre las decisiones tomadas, puntualizó que "se va a generar más inteligencia, se va a solicitar más personal de la policía", para lo cual se están siguiendo las siguientes línea estratégicas.

Para las acciones conjuntas por tierra y mar contra las estructuras delincuenciales,, reveló que después de una petición conjunta con el Gobernador del Cauca, los mandos de Ejército y de la Armada anunciaron que las unidades de la Armada se quedarán permanentemente en la reactivada base militar de Puerto Merizalde, articulada con Policía y Ejército, que es muy importante para controlar la seguridad del Pacífico.

Frente a la situación que enfrentan las comunidades del Bajo San Juan por efectos de las acciones del Eln, y en dónde el Ejército realiza operativos, la Gobernadora explicó que " se quiere que haya un tratamiento del Gobierno Nacional para mejorar las condiciones de vida de las personas del litoral para que no se desplacen a Buenaventura. Eso algo que vamos a tratar con el Ministro del Interior y con el Gobierno Nacional".

El Consejo seguridad también presentó un informe sobre la protección colectiva al sector de la Isla de Paz en Buenaventura, en donde realizan su trabajo varios de los líderes amenazados y, en este sentido, junto con las autoridades de seguridad, la Gobernadora indicó que "se destacó que se está realizando la protección colectiva y la protección individual que se le está dando a la familia, a la esposa de Temístocles Machado (líder asesinado). Además, la Fiscalía informó que (por este crimen) van muy adelantadas las investigaciones y pronto van a generar resultados"

Así mismo, en el consejo se abordaron las amenazas contra el sacerdote Jhon Reina, uno de los voceros del comité del paro, sobre lo cual, dijo la mandataria, "no podemos permitir más problemas ni con líderes sociales como ellos, ni con líderes sindicales, ni de derechos humanos, así que al padre Reina ya se le asignó un efectivo de seguridad y hablamos con el Director de la Unidad Nacional de Protección para que se pueda enviar un carro blindado y no vamos a tener ningún problema", expreso la mandataria.