Crean grupo élite para encontrar a asesinos de Temístocles Machado

Cali

Un grupo élite de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, fue conformado para adelantar las investigaciones por el homicidio del líder cívico Temístocles Machado, ocurrido el pasado fin semana en el Distrito de Buenaventura.

La medida se tomó, luego de un consejo de seguridad extraordinario presidido por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se determinaron medidas especiales que permitan esclarecer el hecho y judicializar los responsables.

La mandataria seccional, solicitó celeridad en la investigación del homicidio de Temístocles Machado.

Igualmente se determinó analizar y revisar las medidas de seguridad de los miembros del paro cívico y se anunció protección colectiva en Isla de la Paz y familiares del líder asesinado.

El comandante de la Policía Regional Cuatro, general William Salamanca, confirmó que “el líder había denunciado en 2013 amenazas en contra de su vida por un litigio de tierras y esas amenazas fueron evaluadas por la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección; sin embargo, la primera hipótesis se relaciona con su trabajo en la comunidad y la protección de terrenos en Isla de la Paz”.

El viceministro del Interior Héctor Espinosa corroboró que se efectuó un estudio de riesgos a los 30 líderes del paro cívico de Buenaventura y se encontró que tres sí tenían algún grado de riesgo, a los cuales se les brindó protección y transporte.

No obstante, se revisarán de nuevo las condiciones de seguridad de los líderes y miembros del paro cívico de Buenaventura. Así mismo, efectivos de la Policía y la Armada Nacional brindarán protección a la comunidad de Isla de la Paz, lugar donde se produjo el asesinato del líder social.

El doce de febrero en Cali se realizará un comité de evaluación de riesgos y recomendación de medidas sobre las amenazas de líderes sociales, comunitarios y sindicales y el 28 de febrero se hará un consejo de seguridad en Buenaventura con el fin de socializar las medidas y estrategias que se implementarán.