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03 ago 2026 Actualizado 09:13

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Economía

Desde hoy opera el tanque de Venecia para darle más agua a Buenaventura

La obra estaba inicialmente presupuestada en $12.806 millones. Presidente Santos sanciona ley que crea Fondo Autónomo que garantiza recursos para Buenaventura

Caracol Radio Cali / Álvaro Miguel Mina

Cali
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Valle del Cauca

Después de mas de dos años de iniciadas las obras, que presuntamente se entregarían en marzo pasado, hoy el presidente Juan Manuel Santos dará al servicio la optimización de la planta de tratamiento de agua potable del río Escalerete--para evitar la turbiedad en periodo de lluvias en su fase 1 y la construcción del tanque Venecia 2 en Buenaventura.

Esta obra a cargo de Findeter fue una de las demandas de la comunidad de Buenaventura desesperada por la falta de agua potable durante el día.Con éste tanque se mejora el suministro del liquido que llegará 6 horas al día y no 4 como ocurre en la fecha.

Caracol Radio Cali / Álvaro Miguel Mina

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Así mismo, a las 11:30 de la mañana, el Mandatario entregará las obras del Malecón ‘Bahía de la Cruz’, que tiene un impacto social muy importante en la región del Pacífico.

Caracol Radio Cali / Álvaro Miguel Mina

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Posteriormente, a las 12:30 de la tarde, el Presidente Santos se trasladará al Hotel Cosmos de Buenaventura, donde posesionará al nuevo Alto Consejero para las Regiones, Juan Felipe Quintero, y firmará la ley de los Acuerdos logrados tras el paro cívico de Buenaventura.

 El Mandatario estará acompañado por los ministros del Interior, Guillermo Rivera, y de Vivienda, Camilo Sánchez, así como por el Alcalde del Distrito Especial de Buenaventura, Eliécer Arboleda, y el gerente de Hidropacífico, Gustavo Adolfo Mora, entre otros funcionarios.

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