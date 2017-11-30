Buenaventura ya tiene fondo Autónomo para su futuro

Valle del Cauca

En el Pacífico el Congreso aprobó la creación del fondo autónomo para Buenaventura, principal exigencia del paro cívico que se llevó a cabo a mediados del año. Este Fondo servirá para resolver y atender las peticiones de los bonaverenses en los temas sociales.

Ante esta noticia, el padre Jhon Reyna, vocero del comité del paró expresó su felicidad por el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para escuchar al pueblo de Buenaventura.

“Es un día glorioso porque se acaba de aprobar la ley del fondo para Buenaventura, esperamos que se puedan conseguir los recursos necesarios para sacar adelante Buenaventura. Le agradezco a los congresistas, al gobierno nacional, a los medios de comunicación, a la comunidad nacional, local e internacional que han estado muy pendiente a este acontecimiento que es necesario para este municipio”.

Esta iniciativa que fue propuesta por la población, el Gobierno y las administraciones departamentales apoyará el proceso de mejora de la población. Este Fondo de Desarrollo puede generar inversiones cercanas al billón y medio de pesos en los próximos 10 años para la población de Buenaventura que exige agua potable, salud, hospitales, educación, vivienda pero sobre todo ser una ciudad portuaria colombiana pero con las mínimas condiciones en materia social.