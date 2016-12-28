14 millones de carga se movilizaron por el puerto de Buenaventura en el 2016

Cali

A pesar del comportamiento de la economía nacional e internacional la movilización de carga por el Puerto de Buenaventura durante el año que está por concluir es satisfactoria, señaló la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.

El gerente de la entidad, Víctor Julio González, dijo que el balance pudo haber sido mejor, sin embargo aclaró que este comportamiento económico redujo el tránsito de carga en un 8%, siendo la importación de vehículos la actividad más afectada, con una caída del 18%.

Precisó que productos de importación como materia prima para los sectores molineros y balanceados, así como el agrícola y porcino, registraron un incremento del 3%.

Por otro lado, las exportaciones presentaron un notorio incremento especialmente en lo que corresponde a café y azúcar y una leve mejoría en las exportaciones de productos no tradicionales, que de alguna manera se vieron afectados por la Tasa Representativa del Mercado, según el directivo.

Señaló las Sociedad Portuaria que por el puerto de Buenaventura se movilizaron en el año 2016, 14 millones 500 mil toneladas de carga, cifra positiva a pesar del comportamiento de la economía tanto nacional como de América Latina.