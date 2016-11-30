Pescadores del Pacífico piden alternativas para sobrevivir durante la veda del camarón

Cali

Para los pescadores artesanales de la costa Pacífica colombiana con la llegada de la veda del camarón no solo aumenta el desempleo sino que cae la rentabilidad.

Se pone en marcha una restricción a la pesca de esta especie marina y no hay programas alternativos, por parte del Gobierno Nacional, señaló Manuel Bedoya, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Colombia, con sede en Buenaventura.

“Los pescadores se quedan tres meses sin alimentación y con muchas dificultades porque al Gobierno nunca le ha interesado tener incentivos para los pescadores durante las vedas de camarón, temporada en la se quedan sin trabajo”, dijo Bedoya.

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap, inició la campaña de educación y sensibilización frente a la veda del camarón que se prolongará hasta el 30 de marzo.

“El Camarón de Aguas Someras (CAS) entre los que se encuentra el camarón blanco o langostino, camarón tití, camarón tigre y camarón pomada; y el Camarón de Aguas Profundas (CAP), conformado por el camarón coliflor, camarón rosado o rojo, camarón café y camarón cabezón, son considerados como grupos con especies vulnerables”, recordó la Aunap.