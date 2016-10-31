Incautan 430 kilos de cocaína en Buenaventura

Cali

Unidades de la Policía antinarcóticos propinó un nuevo golpe a las bandas del narcotráfico que operan en el Pacífico colombiano, al incautar 430 kilos de cocaína que tenía como destino Centroamérica.

El operativo se realizó en el Terminal de Buenaventura en donde las autoridades hallaron, dentro de un contenedor, el alcaloide que se encontraba camuflado en baterías para carros.

“Para las mafias del narcotráfico no hay época especial para el transporte y comercialización de droga, por ello los operativos contra estas organizaciones deben ser permanentes”, dijo el comandante del distrito de Buenaventura, coronel Marcelo Russi.

Confirmó que el alijo sería embarcado en un buque con escala en Guatemala aunque no se descarta que fuera a ser comercializado en el mercado europeo.

La cocaína tiene un valor en comercio internacional superior a los 30 millones de dólares. Las autoridades adelantan las investigaciones, para determinar a cuál organización pertenece la droga aunque una de las hipótesis señala que detrás de este comercio estaría el 'Clan del Golfo', que opera en la costa Pacífica colombiana.