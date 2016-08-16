Más de 3000 personas han retornado de Venezuela al sur del Atlántico

Municipio de Santa Lucia, sur del departamento del Atlántico.( Cortesía: Comunicaciones gobernacion )

Barranquilla

Cada día que pasa aumenta el número de personas que llegan desde Venezuela. Retornan después de muchos años que habían salido a buscar fortuna y llegan ahora con sus hijos venezolanos y las manos vacías.

Una mujer, quien vivió muchos años en Venezuela, prefirió regresar a su natal Santa Lucía, buscando ayuda ante la difícil situación: “En muchas oportunidades no teníamos como conseguir alimento” , relata.

Lo grave según el alcalde de Santa Lucía, Jorge Luis Polo, es que no hay cómo generar empleo, porque en esta zona solo hay trabajo en la alcaldía y en pequeños cultivos.

La otra situación que preocupa es la inseguridad que según las autoridades locales podría aumentar por la falta de trabajo.

La Gobernación del Atlántico, ha establecido un plan de emergencia para darle atención en salud, especialmente a niños y adultos mayores.