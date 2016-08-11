Preocupación en el Atlántico por crecientes casos de suicidios.

Edificio de la gobernación del Atlántico ( Cortesía: Comunicaciones gobernacion )

Barranquilla

En el presente año 27 personas se han quitado la vida en el departamento del Atlántico. Según el secretario de salud Armando de la Hoz, se han reportado 191 intentos en el 2016.

El mayor número de casos se presentan entre personas cuyas edades oscilan en los 15 y 34 años.

La gobernación del atlántico, ha convocado a organizaciones sociales y entidades públicas para aunar esfuerzos en la prevención de suicidios cuyos casos siguen en aumento en esta región.

De acuerdo a la información entregada por la administración departamental en Soledad se han presentado 91 intentos de suicidio, en Puerto Colombia se registran 11 e igual número en Malambo.