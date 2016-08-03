Transmetro ha reparado ya 143 daños a puertas con nuevo sistema de cierre

En un 67 por ciento avanzan los trabajos de instalación del nuevo sistema de cierre y bloqueo de puertas en las 15 estaciones intermedias de Transmetro.

Así lo anunció la empresa Transmetro en comunicado de prensa, que da cuenta de que dichos trabajos iniciaron en el mes de febrero y culminan el 31 de agosto próximo.

“Todas las puertas de las estaciones ubicadas en la troncal Olaya Herrera, y las estaciones Joaquín Barrios Polo, Chiquinquirá, Pedro Ramayá y Pacho Galán sobre troncal Murillo, ya cuentan con los imanes”, indica el comunicado.

Dice el comunicado que durante los seis meses que llevan los trabajos de instalación del nuevo sistema de cierre, ha sido necesario realizar 143 reparaciones a puertas que ya contaban con los imanes, y que fueron sustraídos o dañados de manera intencional.

En total se han instalado 132 imanes de los 210 proyectados, los cuales representan una inversión de 600 millones de pesos, pero las reparaciones han requerido de inversiones adicionales de más de 200 millones de pesos, según explica Transmetro.

“Todos los buses que cubren rutas troncales ya cuentan con el dispositivo que envía la señal de apertura y cierre. Actualmente, se realizan pruebas para afinar el proceso con cada uno de los operadores, en las estaciones que ya tienen instalado el Sistema”.

CÓMO FUNCIONA. El proyecto incluye la recuperación del sistema mecánico de apertura y cierre de puertas en plataforma, y la instalación de electroimanes con capacidad de presión de 600 libras, para mejorar el sistema de cierre y bloqueo. El mecanismo se activa cuando los buses alinean sus puertas con las de la estación; solo desde un bus de Transmetro se puede enviar la señal para abrirla. En caso de emergencia al interior de la estación se puede activar el mecanismo.