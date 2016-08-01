Preocupación por incremento de familias provenientes de Venezuela

Barranquilla

Más de 2.500 personas han llegado de Venezuela, al municipio de Campo de la Cruz sur del Atlántico en el presente año, dijo el alcalde de la localidad José de León Marenco.

Algunas de estas personas son oriundas del municipio que hace algunos años se fueron a trabajar al vecino país, otros son de origen venezolano vienen orillados por la situación, sostuvo el mandatario municipal.

“El tema es que no tenemos como brindarle empleo a todos estos ciudadanos, no hay como brindarle alimentos en especial a los niños que llegan con problemas de desnutrición”, aseguro.

Señalo que se está entregando permanente una información a la administración seccional de tal manera que se pueda implementar un plan de contingencia que permita afrontar la problemática.

Finalmente expreso el alcalde que el número va en aumento por que la crisis en el vecino país continua.