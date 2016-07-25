Eps deben tener una red abierta de Servicios: secretario de salud Atlántico

Barranquilla

Aunque la secretaria de salud del Atlántico atiende y resuelve en gran medida la problemática con las Eps, esta no nuestra labor dijo el secretario de salud del departamento “existe una norma muy clara donde las Eps, deben cubrir todas las necesidades de sus afiliados y tener una red abierta de servicios para la atención de los usuarios”.

El tema se ha tratado con la delegada de la Superintendencia Eva Carrascal, a quien se le ha manifestado la inconformidad que hay en torno a estas entidades.

Que además tienen una gran deuda con la red hospitalaria del departamento.

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