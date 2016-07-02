Arrancó construcción de la pista del Ernesto Cortissoz

Inició en firme la etapa de construcción de las obras de ampliación y modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz, que sirve a la ciudad de Barranquilla.

El inicio de las obras se hizo en el lado aire con los trabajos de pavimentación de la pista, que se están ejecutando en un tramo de prueba de 540 metros lineales en una de las calles de rodaje. En esta zona fue aplicada una capa de asfalto caucho de 5 centímetros de espesor, según se explicó.

“Empezamos una intervención crucial en el Aeropuerto de Barranquilla, el cual esperamos se convierta en un importante centro de conexión del caribe colombiano muy pronto. Las obras, que estamos iniciando en el lado aire, deben estar culminadas en diciembre de este año”, aseguró Luis Fernando Andrade Moreno, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura.

En el aeropuerto, el Vicepresidente de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Andrés Figueredo Serpa y el Gerente del concesionario, Grupo Aeroportuario del Caribe SAS, Álvaro González, hicieron un recorrido, donde pudieron apreciar las primeras actuaciones de obra.

En la actualidad la superficie de la pista del Aeropuerto Ernesto Cortissoz es de concreto o pavimento rígido y se incorporará una carpeta de concreto asfáltico, lo que mejorará considerablemente el rodaje de los aviones, optimizando la operación aérea.

Este método constructivo permite la ejecución de los trabajos de manera rápida, evitando el cierre prolongado del aeropuerto o la interrupción de los vuelos y operaciones de las aeronaves.

“Estas obras permitirán optimizar la superficie para el despegue y aterrizaje de las aeronaves, garantizando la seguridad de las operaciones y mejorando la competitividad del aeródromo. Para la ejecución de los trabajos fue autorizado el cierre de la pista de 1:00 a.m. a 6:00 a.m.”, aseguró Álvaro González, gerente del Gerente del Grupo Aeroportuario del Caribe.

Dentro del listado de obras que se ejecutarán en el lado aire se incluye la repavimentación de la pista y calles de rodaje, el arreglo de las franjas de seguridad y RESAS, construcción de áreas de seguridad y márgenes en las calles de rodaje, así como un nuevo sistema de iluminación y ayudas visuales.