Invasión que frenó segunda línea de energía a Buenaventura es un pueblo fantasma

Cali

La decisión tomada por la empresa Epsa Celsia que desistió del montaje de una segunda linea de energía para Buenaventura tuvo otras circunstancias que comienzan a revelarse.

Entre ellas la invasión convertida en un pueblo fantasma, cuyos constructores pedían treinta millones de pesos por cada una de las viviendas.

Hace cuatro años, en 2012 cuando Epsa Celsia oficializó su interés por construir la segunda línea a Buenaventura todo el trayecto era selva y monte virgen.

Pero apenas colocaron los mojones para el recorrido comenzó la invasión. De casitas de madera, que lentamente se multiplicaron hasta sumar cerca de mil.

Los presuntos ocupantes reclamaron el pago de 30 millones de pesos por cada una para que el montaje de la línea se hiciera. Pero según Cristin Riani, del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, cuando en diciembre pasado los funcionarios de Epsa fueron a llevarle regalos a niños de las casitas se encontraron con una sorpresa.

Entraron vivienda por vivienda y constataron que en ellas no había habitantes. No había fogones prendidos y menos calientes dijo la vocera gremial.

El proyecto que inicialmente costaba 37 mil millones de pesos terminó con un sobrecosto, por petición de esta comunidad. Los mayores precios en esta ocasión superaban los 20 mil millones de pesos, reconoció la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Todo esto amerita que haya acciones claras desde el estado frente a los proyectos de desarrollo que se frenan por esta clase de hechos que necesitan de una intervención clara desde la nación, argumentó la Directora Ejecutiva del Comité Intergremial y Empresarial Cristin Riani

Ahora las casitas de madera siguen en mitad de la selva. Son un pueblo fantasma. El proyecto de inversión indispensable para Buenaventura está parado y en manos del ministerio de Minas que debe decidir sobre su futuro.