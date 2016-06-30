Obras en Canal de Dique son complejas y podrían durar hasta 2018

La maquinaria ya se encuentra en el sitio.( Prensa Fondo de Adaptación. )

El gerente del Fondo de Adaptación Iván Mustafá, le salió al paso al concepto de la Contraloría General de la República en relación a lo poco que ha avanzado la inversión anunciada para mitigar riesgos en las poblaciones frente al Canal del Dique, y explicó que las obras contratadas no son para proteger de la ola invernal de este año sino que las mismas van más allá.

“Estas obras pueden terminar en 2017 o 2018 porque son obras complejas y permanentes, es decir no son de protección temporal. Además el sitio por donde se rompió el canal en 2010, ya está taponado y reforzado, y esperamos que no suceda nada”, añadió.

De acuerdo con Mustafá el fondo está trabajando para proteger los 12 poblados de incidencia del Canal de Dique, cinco de cuyas obras ya fueron contratadas y en proceso de ejecución.

Por ello pidió a los pobladores que permitan que la maquinaria avance porque muchos están pretendiendo que les pague recursos exorbitantes por sus predios y eso, por ley no se puede hacer.

“Necesitamos que la comunidad y los alcaldes entiendan eso porque generando falsas expectativas de pagos difícilmente pueden avanzar las obras y puedan estar protegidos”.