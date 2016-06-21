Circuito de tenis Celsia 2016 se vive ahora en Barranquilla

En su recorrido, que inició el sábado 18 de junio en la ciudad de Cartagena, Circuito Celsia 2016, tiene a un grupo de colombianos haciendo parte del cuadro de la nómina principal, ahora las emociones se trasladan a Barranquilla.

Colombianos como Alejandro Gómez, Juan Sebastián Gómez, Cristian Rodríguez dejaran todo en la cancha para ganar el torneo, entre sus principales contrincantes se encuentran el extranjero Naoky Nakagawa y los argentinos Maximiliano Estevez y Facundo mena, con los cuales competirán para ser los primeros.

En Barranquilla, la cita es en el Club Lagos de Caujaral, vía Puerto Colombia reuniendo más de 80 jugadores de diferentes países. El horario de los partidos se llevara a cabo desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde, con entrada gratuita para los seguidores de este deporte.