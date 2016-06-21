Dos mujeres asesinadas en 48 horas en Barranquilla

Barranquilla

En el barrio la paz en el sur de la ciudad, Ana María Castro fue asesinada de tres impactos de bala en la cabeza. En el Bosque, un hombre en moto disparó contra una mujer que estaba sentada en la terraza de su vivienda con su hijo de 12 años.

Con estos ya son 30 los casos de mujeres asesinadas en el Atlántico. La mayoría a bala. La red de mujeres reclamó medidas efectivas y que se defina la suspensión del porte armas, ante el incremento de crímenes.

Así lo expresó Emma López, vocera de la red, quien dijo que desde el inicio de este año está solicitando tanto al gobernador Eduardo Verano y al alcalde Alejandro Char, que se realice un consejo especial de seguridad para abordar la situación de violencia contra las mujeres.

Aseguró que se requiere revisar la libertad al porte de armas, porque la mayoría de los 30 asesinatos en han sido utilizando armas de fuego.