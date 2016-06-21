Aprueban plan maestro del Aeropuerto Ernesto Cortissoz

La Aeronáutica Civil aprobó el documento que contiene la Actualización de su Plan Maestro del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, indicó el Grupo Aeroportuario del Caribe SAS, en comunicado de prensa.

El documento, según indica el comunicado de prensa propone el desarrollo del aeropuerto para los próximos 20 años, determinando las obras y los usos de sus áreas, tanto en el lado aire, como en el lado tierra y servicios complementarios.

Entre las obras contempladas en el proyecto de modernización sobresalen las que se adelantarán en los 17 mil metros cuadrados de la terminal de pasajeros, la ampliación de la zona internacional en más de 5 mil metros cuadrados, la renovación de equipos como puentes de abordaje y sistema de manejo de equipajes, entre otros.

“El Ernesto Cortissoz tendrá una inversión que asciende a los 345 mil millones de pesos. Para el Gobierno Nacional es una prioridad que este aeropuerto se convierta en un centro de conexiones para el Caribe Colombiano”, aseguró, Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura

Por su parte, Álvaro González, Gerente del Grupo Aeroportuario del Caribe, aseguró que el Plan Maestro es un documento guía , elaborado luego de muchas sesiones y horas de trabajo en donde se analizaron la infraestructura y propuestas para atender la demanda de hoy y la proyectada en el horizonte de 20 años . “Estamos alineados con las estrategias de desarrollo de la ciudad, la región y el país”, dijo.