Asumió nuevo director de Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla

En ceremonia militar presidida por el Jefe de Formación, Instrucción y Educación Naval de la Armada Nacional, contralmirante Luis Hernán Espejo Segura, se llevó a cabo el relevo en la dirección de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, en el Campo de Paradas de esta unidad.

Después de dos años en el cargo, el Capitán de Navío Alfredo del Gordo Gallardo entregó la Dirección de esa Alma Máter al también Capitán de Navío William Suescún Ortiz, quien se desempeñaba como Director de Gestión Humana de la Armada Nacional.

Trascendió que el saliente director de la escuela se traslada como adjunto militar a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en el Colegio Interamericano de Defensa, con sede en la ciudad de Washington D.C.

En el acto fue condecorado el Capitán Del Gordo con la medalla Servicios Distinguidos a la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, por su dedicación y capacidad profesional en el cumplimiento de sus funciones, en beneficio del desarrollo del Alma Máter de la Suboficialidad Naval.

Así mismo, recibió la medalla ‘Ciudad de Barranquilla’, máxima exaltación ciudadana otorgada por la Alcaldía Distrital, por haber cumplido una labor meritoria como Director de la Escuela Naval de Suboficiales y contribuir con la educación y capacitación en el sector empresarial, marítimo y fluvial de Barranquilla.