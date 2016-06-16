veintisiete heridos en accidente en carretera Cordialidad

( Cortesía : Bombero de Sabanalarga )

Barranquilla

Según el reporte de las autoridades, los heridos se han trasladado al hospital de Sabanalarga y clínica Campbell del municipio de Baranoa. Entre los heridos se reportan algunas mujeres.

El accidente ocurrió en la madrugada de este jueves en el kilómetro 85 de la Vía de la Cordialidad que comunica a Barranquilla con la ciudad de Cartagena.

El accidente fue atendido por el equipo de bomberos de la localidad. Según se informa por las autoridades de la salud, algunas de las personas presentan fracturas en extremidades inferior y golpes en todas partes del cuerpo.

Reporte de heridos entregado por el Hospital Departamental de Sabanalarga:

María Vargas Solano, Ricardo Carriazo Romero, Alberto Oquendo Martinez, Judith Solano Ahumada, Karen Castaño Cuentas, Carmen Castro de Martinez, Jose Galvez Medrano, Ronald Barraza Peña, Víctor Marimon De La Hoz, Pedro García Morales, Emerson Devia Machacon, Sergio Navas Redondo, Fernando Diacomec Martinez, Hector Vizciano Pacheco, Ilic Acuña Lechuga, José Márquez Arrieta, Luz Mercado Muñoz, Maira Hernandez Perez, Eliana Gutierrez Cueto, Andrés Arrietea Gonzalez, Albyniois Frias Gutierrez, Adalberto Mercado Reyes, Jhon Barros Ahumada, David Patiño Coronado, Milagro Galindo Torres, Joel Colmenares Santo y Martha Julio Ojeda.

Según el reporte de bomberos, el bus colisionó por la parte trasera del camión, que al parecer estaría paqueado a un lado de la Vía.