Asesinada a madre comunitaria en Barranquilla

La madre comunitaria Nayive de la Hoz, de 44 años, fue asesinada por sicarios en moto cuando se desplazaba en un bici-taxi en el barrio Las Nieves al suroccidente de Barranquilla.

La mujer, quien registra seis heridas en su cuerpo, fue trasladada hasta el Hospital General de Barranquilla, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

En un rápido operativo de la Policía fueron capturados de los presuntos homicidas John Henry Olarte, de 19 años y Osnaider de Jesús Chiquillo Noguera, de 20 años. Ambos registran anotaciones por porte ilegal de armas, extorsión y concierto para delinquir.

La víctima era coordinadora de Fundasol, una fundación, encargada de administrar hogares comunitarios del Bienestar Familiar en Barranquilla.