Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jul 2026 Actualizado 07:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cultura

La Bicicleta tiene un gran contenido lírico: Einar Escaf

(Caracol Radio Barranquilla.)

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Barranquilla

El productor musical, quien ha compartido trabajos con Carlos Vives, dijo que se observa en La Bicicleta un trabajo serio y de profundidad, que le caracteriza al artista samario.

Escaf se refirió a la polémica que se ha presentado en redes sociales sobre la producción musical de “La Bicileta” : “Veo mucho de Colombia, de raizal caribe, y en los arreglos algo isleño. Yo no lo llamaría reggaeton, es algo de programación moderna”.

Destacó en la producción el mensaje ecológico y que responde a temas muy propios de Carlos Vives como es su pasión personal por la bicicleta.

Escuche

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0000:06
Descargar

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir