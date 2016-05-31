Dina Pardo, piel de poesía
La escritora prepara su tercer libro que espera publicar este año.
Barranquilla
Dina Luz Pardo, es reconocida como una dirigente gremial que defiende los fuerza sus criterios por el desarrollo del centro de Barranquilla; pero hay quienes no conocen la otra cara, la de una mujer que se caracteriza por su sensibilidad, sencillez y por los niños de la calle.
La periodista, relacionista Pública, escritora y dirigente gremial nos comenta que su amor por la poseía empezó desde los 8 años cuando comenzó a escribir. Afirma Dina que “En la poseía encontraba un refugio para la soledad”.
En una emotiva entrevista, Dina Luz, cuenta momentos dolorosos de su vida; su amistad con Meira del Mar y su poesía erótica.
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