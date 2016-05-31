Dina Pardo, piel de poesía

Barranquilla

Dina Luz Pardo, es reconocida como una dirigente gremial que defiende los fuerza sus criterios por el desarrollo del centro de Barranquilla; pero hay quienes no conocen la otra cara, la de una mujer que se caracteriza por su sensibilidad, sencillez y por los niños de la calle.

La periodista, relacionista Pública, escritora y dirigente gremial nos comenta que su amor por la poseía empezó desde los 8 años cuando comenzó a escribir. Afirma Dina que “En la poseía encontraba un refugio para la soledad”.

En una emotiva entrevista, Dina Luz, cuenta momentos dolorosos de su vida; su amistad con Meira del Mar y su poesía erótica.

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