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29 jul 2026 Actualizado 07:30

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Cultura

Dina Pardo, piel de poesía

La escritora prepara su tercer libro que espera publicar este año.

(Caracol Radio Barranquilla)

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Dina Luz Pardo, es reconocida como una dirigente gremial que defiende los fuerza sus criterios por el desarrollo del centro de Barranquilla; pero hay quienes no conocen la otra cara, la de una mujer que se caracteriza por su sensibilidad, sencillez y por los niños de la calle.

 La periodista, relacionista Pública, escritora y dirigente gremial nos comenta que su amor por la poseía empezó desde los 8 años cuando comenzó a escribir. Afirma Dina que “En la poseía encontraba un refugio para la soledad”.

En una emotiva entrevista, Dina Luz, cuenta momentos dolorosos de su vida; su amistad con Meira del Mar y su poesía erótica.

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