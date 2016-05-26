Peaje en la Vía la Cordialidad, sólo será reubicado: gobernador Verano

Barranquilla

Se necesita la reubicación del peaje en la vía la cordialidad para empezar la construcción de la doble calzada hacia el municipio de Sabanalarga y de este a Bayunca en Bolívar, dijo a caracol Radio el gobernador Eduardo Verano tras llegar a un principio de acuerdo con los habitantes del municipio de Baranoa, que protestaron este miércoles.

“Esto no representa ningún impacto, solo se correrá unos 300 metros. En vez de estar ubicado en una curva, en el futuro se localizará en una recta de la Vía”, aseguró Verano.

El mandatario señalo que se acordó para la próxima semana una reunión con miembros de la Asociación Nacional de la Infraestructura ANI, Consorcio y representantes de la comunidad, para explicar los alcances del cambio.

Expreso que no hay construcción de un nuevo peaje “es el mismo, sólo que se moverá un poco, para emprender otra obra”, puntualizó.

Después de ser despejada la carretera, los vehículos reiniciaron su marcha hacia distintos puntos del país.