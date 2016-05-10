Advierten ante posibles emergencias por filtraciones en el sur

Barranquilla

Las afirmaciones de la personera del municipio de Santa Lucia Greis Tapias, en el sentido que sí hay filtraciones en las zonas aledañas al Canal de Dique, ponen de manifiesto que los temores de los habitantes del sur del Atlántico, no son infundadas.

La funcionaria, manifestó a Caracol Radio que el terraplén que sirve de muro de contención entre el cuerpo de agua y los municipios se está deslizando.

“La preocupación de los residentes de los municipios de Santa Lucia, Suan, Campo de la Cruz y Manatí tiene asidero; son más de 5 años de la tragedia del 2010 y no se hicieron los trabajos correspondientes”, señalo.

Cuando se aumentan los niveles del Canal como ahora, en las calles se puede percibir la presencia del agua, dijo Tapias.

“Las obras se necesitan ya, queremos que el Fondo de Adaptación venga pero con soluciones inmediatas”, preciso.

Cada minuto cuenta, solo esperamos que no se repita la tragedia del 2010 enfatizo la funcionaria.

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