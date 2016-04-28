Muere niño electrocutado en zona rural del municipio de Ponedera, Atlántico

Barranquilla

El accidente se registró cuando el menor de 18 meses de nacido, en un descuido, tocó una guaya electrizada mientras jugaba, y recibió una descarga, que le ocasionó la muerte en forma instantánea.

El hecho se registró en el corregimiento de Santa Rita en jurisdicción del Municipio de Ponedera, al oriente del departamento del Atlántico, cuando el pequeño que se encontraba en la terraza de su casa se agarró de la guaya que del poste hace polo a tierra, y que al parecer estaba energizada.

Funcionarios de la empresa Electricaribe se desplazaron hasta el sitio de los hechos para que inspeccionara el lugar y estableciera las causas del lamentable suceso.

Hace una semana también se presentó otro caso con una menor de once años en el sur de la capital del Atlántico, pero la niña se salvó.