Siguen actos culturales por efemérides de Barranquilla

El parque Sagrado Corazón será el escenario del denominado ‘Concierto al Parque’, evento auspiciado por la secretaría distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo y la Fundación Triple A, consistente en un espectáculo musical a cargo de la Orquesta Sinfónica Metropolitana.

El evento es el sábado 9 de abril desde las 5 de la tarde, y en el mismo se rinde homenaje al profesor Alberto Assa.

Este concierto igualmente hace parte de ‘Vive el parque’, del programa ‘Vive la Cultura’, con el que la secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo cierra una serie de actividades en otros seis parques de la ciudad, que han contado con la presencia de puestas en escena a cargo de los estudiantes de las casas distritales de cultura.

La Fundación Triple A, que desde 2006 se encarga del mantenimiento del parque Sagrado Corazón, apoya la promoción de la cultura a través de sus diferentes manifestaciones.

La orquesta Sinfónica Metropolitana de Barranquilla, de la Federación Colombiana de Logias Masónicas, es un proyecto cultural que la institución ha venido desarrollando desde principios de 2007, cuya finalidad es la de brindar un espacio de vida a jóvenes con aptitud musical.

Es además una institución sin ánimo de lucro que proyecta todos los valores musicales, no solo a nivel departamental, regional y nacional, sino internacional.