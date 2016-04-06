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29 jul 2026 Actualizado 07:23

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Orden Público

El sargento que vendía armamento del Ejército

Se llama Elías David Bedoya Marzola y fue destituido de la institución.

Barranquilla
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Irregularidades detectadas en el almacén de Armamento del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 2 cacique Alonso, alertaron a las autoridades que terminaron descubriendo que el sargento segundo Elías David Bedoya Marzola, aprovechando su papel de almacenista, vendía armamento y municiones a bandas delincuenciales de Barranquilla.

El Comando de la Segunda Brigada confirmó la captura e informó que Bedoya Marzola será responsabilizado por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas

“De acuerdo a estos hechos, los órganos de control determinaron las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales, por lo que se ordenó, retirar al suboficial de la institución de forma inmediata”, expresó la institución militar.

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