El sargento que vendía armamento del Ejército

Irregularidades detectadas en el almacén de Armamento del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 2 cacique Alonso, alertaron a las autoridades que terminaron descubriendo que el sargento segundo Elías David Bedoya Marzola, aprovechando su papel de almacenista, vendía armamento y municiones a bandas delincuenciales de Barranquilla.

El Comando de la Segunda Brigada confirmó la captura e informó que Bedoya Marzola será responsabilizado por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas

“De acuerdo a estos hechos, los órganos de control determinaron las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales, por lo que se ordenó, retirar al suboficial de la institución de forma inmediata”, expresó la institución militar.