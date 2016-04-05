En el norte de la ciudad, alcaldía recupera espacio público ocupado irregularmente

En operativos adelantados por los vigía de espacio público y con el apoyo de la Policía, la Administración Distrital decomisó en el sector de la calle 82 con 49C, chazas de ventas en pleno espacio público.

“Según el reporte de los Vigías, uno de los ocupantes desalojados, reincidente en este tipo de infracción, instigó a varios de sus compañeros comerciantes informales a arremeter contra la fuerza pública”, dijo la Alcaldía en comunicado de prensa.

Asegura el comunicado que durante minutos los vigías y los patrulleros de la Policía fueron agredidos con objetos lanzados por los vendedores que se oponían al procedimiento.

Una persona fue retenida y trasladada a la UPJ por agredir físicamente a los uniformados.

El secretario de Control Urbano y Espacio Público, Henry Cáceres Messino, informó que el operativo hace parte de las acciones diarias que adelanta ese despacho en sitios donde se registra ocupación irregular del espacio público de manera constante.

“Estos operativos van a seguir realizándose diariamente porque no vamos a permitir que siga reinando el desorden en el espacio público, principalmente en aquellas sectores donde recibimos numerosas quejas de la ciudadanía por la ocupación ilegal de la zonas públicas por parte de vendedores informales”, apuntó el funcionario.