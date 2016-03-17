En calma transcurrió jornada de paro en Barranquilla

Por espacio de tres horas la movilidad en el centro de la ciudad se vio afectada debido a los desvíos de las manifestaciones; sin embargo la policía de tránsito controló la situación.( Foto Caracol Radio )

Barranquilla

Dos marchas organizadas por centrales obreras de Barranquilla y el Departamento del Atlántico,, enmarcadas en el paro cívico nacional, finalizaron en calma y sin reportes de interrupción del orden público.

Por espacio de tres horas la movilidad en el centro de la ciudad se vio afectada debido a los desvíos de las manifestaciones; sin embargo la policía de tránsito controló la situación y se superó sin mayores inconvenientes.

Por otra parte la manifestación que salió del colegio INEM en la calle treinta representó mayores traumas en el tráfico; transporte de carga y pasajeros se vio represado desde las ocho de la mañana cuando los marchantes se apostaron en la calzada de la vía al aeropuerto Ernesto Cortissoz en dirección sur-norte.

Al medio día finalizaron las actividades en los dos puntos de llegada, uno en el sector de la avenida Las Torres con avenida Murillo y el otro frente a la sede de la Alcaldía Distrital en el Paseo Bolívar del centro, donde miembros de sindicatos y centrales obreras protestaron contra políticas del gobierno nacional y la imposición de impuestos por parte del gobierno local en Barranquilla.