Denuncian secuestro de un cartagenero en México

Barranquilla

Emelina Monsalve, relato a Caracol Radio la angustia que está viviendo porque su hijo Jorge Andrés Pérez Monsalve, viajo el pasado 21 de enero a Mérida, capital del estado de Yucatán en México y desde entonces no ha regresado.

“Mi hijo se fue para ese país por invitación de un conocido de la familia de su papá, que lo entusiasmo y le hizo que vendiera el carro para que le prestara un dinero, que una vez en el país del norte se lo devolvería” sostuvo la mujer.

Sin embargo indica Monsalve que una vez llego a México, su hijo los empezó a llamar contándole que la persona con la que se había ido no quería pagarle el dinero.

“Él nos llamó varias veces para contarnos el problema que tenía porque no le devolvían la plata”, la última vez que hablaron con él comenta su progenitora les dijo que lo llamaran urgente “pero lo llamamos al número de teléfono que nos indicó y ya no respondía”.

En el relato Emelina Monsalve, hace alusión a dos llamadas que recibió de alguien que no se identificó pero que les dijo que tenían a su hijo.

Desde esa vez no se ha sabido más de él, asegura la madre de Pérez Monsalve, que manifiesta que a su hijo lo secuestraron y por ello se lo llevaron engañado.

Familiares de este hombre han llevado el caso a las autoridades y están a la espera que se pueda establecer que paso con él y traerlo devuelta a Soledad donde reside, con su familia.