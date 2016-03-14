Hospital Cari de Barranquilla factura a Caprecom $27 mil millones

La atención en el centro asistencial está garantizada, ha dicho el secretario de Salud, pero con dificultades por el ajuste económico que se están tratando de solventar.( Foto Caracol Radio )

Barranquilla

41 mil facturas que representan 27 mil millones de pesos, los cuales adeuda la EPS liquidada Caprecom al hospital Cari de Barranquilla, radicó la Secretaria de Salud Departamental, en cabeza de Armando De La Hoz.

Esta acción se da como primer paso para superar la crisis financiera por la que atraviesa este centro de salud.

Todo el hospital corre riesgo debido al vacio financiero

Según De La Hoz mensualmente el Cari reporta ventas por 5.000 millones de pesos y gasta unos 3.500 en pago de deudas, por lo que la falta de pago de las EPS está haciendo que el hospital perciba solamente 1.500 millones.

La atención en el centro asistencial está garantizada, ha dicho el secretario de Salud, pero con dificultades por el ajuste económico que se están tratando de solventar; en una reunión con gerentes de EPS que funcionan en el departamento se comprometieron a ayudar con recursos importantes para salir de esta situación.

El jueves estará el ministro de salud nacional en Barranquilla para debatir la situación financiera de los diferentes hospitales del departamento con sus directores.