Con 500 cámaras se busca reducir delito en Barranquilla

El Gobierno Nacional anunció ayer la aprobación de 500 cámaras de vigilancia para reforzar la seguridad en la ciudad de Barranquilla.

El consejero para Seguridad en el distrito, Jaime Berdugo dijo a Caracol Radio que alrededor de donde se instalen las mismas, se constituirán frentes de seguridad y que se integrarán al sistema las cámaras de negocios privados y de edificios de los alrededores para contrarrestar el delito.

Explicó que el proyecto tiene un costo de 30 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno nacional coloca el 70 por ciento.

Indicó igualmente que la idea del alcalde es que al término de su mandato, haya en la ciudad alrededor de 1500 cámaras proyecto que se compartirá con municipios de Área Metropolitana.

De acuerdo con Berdugo con las cámaras que existen actualmente en la ciudad, se ha logrado impactar, de manera positiva la incidencia de delitos como atracos, y ello es justamente lo que se busca con este proyecto.