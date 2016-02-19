Atlántico inicia intercambios culturales con la república de China

Barranquilla

Se trata del primer encuentro del grupo cultural ‘Feliz Año Nuevo Chino’ que acerca el arte ancestral del país asiático a Colombia

El Equipo Acrobático de la Provincia de Jiangsu, el Teatro Municipal de Canto y Baile de la Ciudad de Wuxi y el Equipo de Artes Marciales de la Provincia de Jiangsu tienen preparado un espectáculo para el fin de semana en Barranquilla, como parte del intercambio cultural entre el Departamento del Atlántico y la Provincia de Jiangsu (República de China) que está incluido en el convenio de provincias hermanas.

Artes marciales, magia, acrobacias, ópera, música, baile y otras muestras hacen parte del espectáculo que se realizará en el Teatro ‘José Consuegra Higgins’ el sábado 20 de febrero a las 7:00 de la noche y el domingo 21 a las 4:00 de la tarde.

La entrada es completamente gratis, sin embargo quienes deseen ingresar deben reclamar las boletas, únicamente, en la taquilla del teatro, los días de las presentaciones, desde 2 horas antes de su inicio.

“Queremos tener más espacios para intercambios culturales a los que todos los atlanticenses tenga acceso. En la celebración del Año Nuevo Chino tendremos la posibilidad de conocer un poco más sobre las tradiciones ancestrales del país asiático como parte de las acciones del convenio de provincias hermanas”, expresó la secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, María Teresa Fernández.

Agregó la funcionaria, que además de las presentaciones, la compañía visitante tendrá una conversación con artistas y deportistas de la ciudad y el Departamento, interesados en conocer la práctica. Esto será el día domingo 21 febrero a las 11:00 a.m. en el Parque Cultural del Caribe.

Gracias al trabajo en equipo del Consulado de China en Barranquilla, la Alcaldía y la Gobernación del Atlántico, el primer grupo de artistas visitarán Colombia.