Carnaval de Barranquilla rinde homenaje a la música vallenata

Barranquilla

La música vallenata, Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, es la invitada especial al festival de orquestas de Barranquilla en su versión 2016.

Hoy, el estadio Romelio Martínez abre sus puestas para que los amantes de la buena música aprecien y gocen con las actuaciones de agrupaciones como Johnny Ventura, Oscar de León, Silvestre Dangond y Jorge Oñate, entre otros.

Son más de 20 agrupaciones nacionales e internacionales harán parte del Festival que convertirá al estadio este lunes 8 de febrero en la principal pista bailable para cantar y gozar con las mejores orquestas.

En el evento de hoy la cantante cordobesa, Adriana lucía rinde un homenaje al porro interpretando los éxitos de su trabajo ‘Porro hecho en Colombia.

Los artistas internacionales Johnny Ventura, de República Dominicana y Oscar De León, de Venezuela, cantarán sus más sonados éxitos para deleite del público asistente. La cuota urbana estará con Twister 'El Rey' y Oscar Prince.

Para competir por el Congo de Oro estarán en el Festival de Orquestas 2016:

•Vallenato: Grupo Kavras, Andrés Ariza Villazón, Cayito Dangond, Alex Martínez, Che Carrillo, Dionny Velásquez, Luis Ángel Díaz y Fello Zabaleta.

•Tropical: Álvaro Ricardo, Nómina del Pin, Banda de Nayo, el Fantasma, Voces de Billos hoy, Basan Tambó, Son Marino, Orito Cantora, C Tambó y Grupo Fandango.

• Salsa: Danny Daniel, Jhonny El Bravo, El Cardenal de la Salsa, Mike Rodríguez.

• Merengue: La Bandola, Fausto Chatela, Belkys Concepción, Inéditos, Bamboleo.

• Urbanos: Sonny Veach, Twister, Oscar Prince, Bazurto, Alejah, Young F y Zayder.

Igualmente estarán en estarán en la gran tarima del lunes de Carnaval el Vallenato de Alex Martínez, la salsa de El Cardenal de la Salsa, el merengue de Bamboleo Orquesta, la música tropical de Basan Tambó y Manuela Torres y la música urbana de la mano de Alejah, que competirán por el Congo de Oro en las categorías: Lo Nuestro, Salsa, Vallenato, Merengue y Urbano.

El Festival de Orquestas 2016 contará con Juan Altamar Santodomingo, Notario Segundo de Soledad, como veedor del jurado.