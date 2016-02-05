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29 jul 2026 Actualizado 06:55

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Cultura

Autonomía para la región Caribe plantea el gobernador de Atlántico

Eduardo Verano resaltó el desarrollo de su departamento sin dejar atrás la alegría propia de la gente caribeña.

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Barranquilla
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El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa afirmó que los habitantes de la región caribe son orgullosos de su tierra y el Carnaval de Barranquilla es una prueba evidente de este hecho.

Dijo que es amante de la percusión y la música hace parte de su vida, así como la política que es otra de sus pasiones.

Verano de la Rosa manifestó que una de sus tareas pendientes es convertir a la región como una entidad territorial y política que permita tener hasta un gobernador por elección popular.

Para el gobernador este es un proceso político que requiere de mucha dedicación y es una tarea pendiente de la actual generación es crear la región caribe con autonomía propia.

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