Autonomía para la región Caribe plantea el gobernador de Atlántico
Eduardo Verano resaltó el desarrollo de su departamento sin dejar atrás la alegría propia de la gente caribeña.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa afirmó que los habitantes de la región caribe son orgullosos de su tierra y el Carnaval de Barranquilla es una prueba evidente de este hecho.
Dijo que es amante de la percusión y la música hace parte de su vida, así como la política que es otra de sus pasiones.
Verano de la Rosa manifestó que una de sus tareas pendientes es convertir a la región como una entidad territorial y política que permita tener hasta un gobernador por elección popular.
Para el gobernador este es un proceso político que requiere de mucha dedicación y es una tarea pendiente de la actual generación es crear la región caribe con autonomía propia.