Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jul 2026 Actualizado 07:12

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Ciencia y medio ambiente
FENÓMENO DE EL NIÑO

Gobernador pide declarar emergencia sanitaria en dos municipios por sequía

El mandatario seccional dijo que buscan evitar un desabastecimiento

El Gobernador del Atlántico durante la inspección en la bocatoma del acueducto del corregimiento de Puerto Giraldo.

El Gobernador del Atlántico durante la inspección en la bocatoma del acueducto del corregimiento de Puerto Giraldo.(Cortesía, prensa Gobernación del Atlántico.)

El Gobernador del Atlántico durante la inspección en la bocatoma del acueducto del corregimiento de Puerto Giraldo.
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Barranquilla

El Gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa solicitó a los alcaldes de los municipios de Suan y Ponedera declarar a la emergencia sanitaria con el fin de agilizar las obras, que permitan garantizar el normal suministro del servicio de agua potable a raíz de los bajos niveles del río Magdalena por la sequía.

El funcionario, quien hizo una inspección este sábado por las bocatomas de los acueductos municipales que están a orillas del Magdalena, indicó que el propósito es evitar que se presente un desabastecimiento de agua por efectos del fenómeno de El Niño.

La situación más crítica en el Atlántico se presenta en el corregimiento de Puerto Giraldo, jurisdicción del Municipio de Ponedera, donde se observan varios metros de playas en el cauce del Magdalena. También preocupa el corregimiento Rotinet en Repelón y los municipios de Suan y Luruaco.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir