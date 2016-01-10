Gobernador pide declarar emergencia sanitaria en dos municipios por sequía

El Gobernador del Atlántico durante la inspección en la bocatoma del acueducto del corregimiento de Puerto Giraldo.( Cortesía, prensa Gobernación del Atlántico. )

Barranquilla

El Gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa solicitó a los alcaldes de los municipios de Suan y Ponedera declarar a la emergencia sanitaria con el fin de agilizar las obras, que permitan garantizar el normal suministro del servicio de agua potable a raíz de los bajos niveles del río Magdalena por la sequía.

El funcionario, quien hizo una inspección este sábado por las bocatomas de los acueductos municipales que están a orillas del Magdalena, indicó que el propósito es evitar que se presente un desabastecimiento de agua por efectos del fenómeno de El Niño.

La situación más crítica en el Atlántico se presenta en el corregimiento de Puerto Giraldo, jurisdicción del Municipio de Ponedera, donde se observan varios metros de playas en el cauce del Magdalena. También preocupa el corregimiento Rotinet en Repelón y los municipios de Suan y Luruaco.